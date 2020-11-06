Генпрокуратура в пятый раз попросила ФРГ ответить на вопросы по делу Навального

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Генеральная прокуратура РФ направила в Германию уже пятый запрос с просьбой уточнить якобы обнаруженное у Алексея Навального вещество, которое может быть связано с его госпитализацией. Об этом официальный представитель российского ведомства Андрей Иванов сообщил в пятницу, 6 ноября.

По словам представителя ГП, в ФРГ также направлены «необходимые разъяснения российского законодательства и информация о результатах проведенных на территории Российской Федерации процессуальных действий». Однако немецкая сторона, как утверждают в прокуратуре, так и не смогла ответить ни на один из предыдущих четырех запросов по существу.

При этом 30 октября Генпрокуратура РФ получила от компетентных органов Германии заявку, в которой содержится просьба предоставить разъяснения и информацию по расследованию инцидента с Навальным.

— При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны, — цитирует ТАСС Иванова.

Он добавил, что у российской стороны нет данных об обнаружении отравляющих веществ у Навального. Подтверждение этих данных от ФРГ также не поступало.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию. В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

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