Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Генпрокуратура в пятый раз попросила ФРГ ответить на вопросы по делу Навального
Фото: youtube.com/вДудь

Генпрокуратура в пятый раз попросила ФРГ ответить на вопросы по делу Навального

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Генеральная прокуратура РФ направила в Германию уже пятый запрос с просьбой уточнить якобы обнаруженное у Алексея Навального вещество, которое может быть связано с его госпитализацией. Об этом официальный представитель российского ведомства Андрей Иванов сообщил в пятницу, 6 ноября.

По словам представителя ГП, в ФРГ также направлены «необходимые разъяснения российского законодательства и информация о результатах проведенных на территории Российской Федерации процессуальных действий». Однако немецкая сторона, как утверждают в прокуратуре, так и не смогла ответить ни на один из предыдущих четырех запросов по существу.

При этом 30 октября Генпрокуратура РФ получила от компетентных органов Германии заявку, в которой содержится просьба предоставить разъяснения и информацию по расследованию инцидента с Навальным.

— При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны, — цитирует ТАСС Иванова.

Он добавил, что у российской стороны нет данных об обнаружении отравляющих веществ у Навального. Подтверждение этих данных от ФРГ также не поступало.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию. В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

Читайте также: Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза по Навальному

отравлениеГенпрокуратура РФГермания
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Сохранит ли Трамп свой пост

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте