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Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза по Навальному
Фото: АГН «Москва»

Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза по Навальному

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москва зеркально ответит Евросоюзу на санкции по делу блогера Алексея Навального. Об этом постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил в субботу, 17 октября.

— Зеркальные ответные меры будут приняты. Поскольку санкции введены персональные, то и ответ будет, очевидно, персональным, — приводит РИА Новости слова постпреда.

Он уточнил, что ответные рестрикции могут задеть Германию и Францию, поскольку «за этим шагом стояли именно они».

В четверг, 15 октября, ЕС ввел персональные санкции против ряда российских чиновников из-за инцидента с Навальным. Под ограничения попали: директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также рестрикции распространились на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

В РФ действия Евросоюза посчитали неприемлемыми и даже допустили разрыв отношений. В Кремле также заявили, что ЕС сознательно вредит отношениям с Россией.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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