Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза по Навальному

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Москва зеркально ответит Евросоюзу на санкции по делу блогера Алексея Навального. Об этом постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил в субботу, 17 октября.

— Зеркальные ответные меры будут приняты. Поскольку санкции введены персональные, то и ответ будет, очевидно, персональным, — приводит РИА Новости слова постпреда.

Он уточнил, что ответные рестрикции могут задеть Германию и Францию, поскольку «за этим шагом стояли именно они».

В четверг, 15 октября, ЕС ввел персональные санкции против ряда российских чиновников из-за инцидента с Навальным. Под ограничения попали: директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также рестрикции распространились на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

В РФ действия Евросоюза посчитали неприемлемыми и даже допустили разрыв отношений. В Кремле также заявили, что ЕС сознательно вредит отношениям с Россией.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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