Советник Трампа заявил, что в России уже не на что накладывать санкции

Фото: flickr.com / Conal Gallagher

Объектов для введениях новых санкций против России становится меньше из-за действия ранее появившихся международных ограничений. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен в пятницу, 16 октября.

Возможностей по новым санкциям в отношении России, по его словам, остается немного.

— Мы мало что можем сделать в отношении России на санкционном фронте. Это становится сложнее сделать из-за сжимающего характера уже имеющихся санкций, — цитирует О'Брайена Интерфакс.

Ранее 15 октября Европейский Союз ввел персональные санкции против ряда российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным. Под ограничения попали: директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также рестрикции распространились на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

В России действия Евросоюза посчитали неприемлемыми и даже допустили разрыв отношений.

Читайте также: Франция, Германия и Польша напомнили о важности диалога с Россией