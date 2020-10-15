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Евросоюз ввел санкции против России из-за инцидента с Навальным
Фото: European Union 2014 / European Parliament

Евросоюз ввел санкции против России из-за инцидента с Навальным

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Европейский союз вводит против России санкции после инцидента с Алексеем Навальным. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза, размещенном в Официальном журнале ЕС в четверг, 15 октября.

Под рестрикции попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Все они включены в черный список ЕС, что означает запрет на въезд в Евросоюз и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Кроме того, в санкционный список включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. Бизнесменам из ЕС запрещено поддерживать любые отношения с этим учреждением, передает ТАСС.

Стоит отметить, что решение о расширении ограничительных мер против РФ было принято главами МИД ЕС в Брюсселе 12 октября. Предложения по фигурантам внесли Германия и Франция.

В России действия Евросоюза посчитали неприемлемыми и даже допустили разрыв отношений.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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