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Лавров допустил возможность прекращения диалога России и Евросоюза
Фото: АГН «Москва»

Лавров допустил возможность прекращения диалога России и Евросоюза

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров допустил возможность прекращения диалога России и Евросоюза.

— Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора... Наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, — цитирует главу МИД РФ РИА Новости.

Также Лавров напомнил о словах председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она заявляла, что с «нынешней российской властью у Европы не получается геополитического партнерства».

— Так тому и быть, если они этого хотят, — добавил Лавров.

Ранее глава МИД РФ прокомментировал нагнетание антироссийских настроений в Евросоюзе. По его словам, подобная политика не отвечает целям стабилизации обстановки в Европе.

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Сергей ЛавровЕвросоюзотношения
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