Лавров: Затягивать с политическим диалогом сторон конфликта в Карабахе нельзя

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Российская Федерация рассчитывает, что принятые по итогам трехсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении решения относительно ситуации в Нагорном Карабахе будут неукоснительно исполняться сторонами конфликта. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, результаты встречи, которая проходила в Москве 9–10 октября, опубликованы и распространены в Организации Объединенных Наций (ООН) и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

— Мы рассчитываем, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами, — цитирует Лаврова ТАСС.

Он добавил, что нельзя затягивать с политическим диалогом сторон конфликта в Нагорном Карабахе. Лавров выразил надежду, что в ближайшее время появится возможность для установления перемирия в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан сообщили о продолжении обстрелов в Нагорном Карабахе, что является нарушением договоренности о режиме прекращения огня.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В пятницу, 9 октября, главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории, что должно было вступить в силу в 12:00 по местному времени 10 октября.

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