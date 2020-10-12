Армения и Азербайджан сообщили о продолжении обстрелов в Нагорном Карабахе

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Армения и Азербайджан 12 октября, в понедельник, сообщили о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что армянские военные силы ведут обстрелы вокруг Нагорного Карабаха. В частности, уточняется, что были обстреляны Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы, передает ТАСС.

В свою очередь министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан 12 октября начал артиллерийский обстрел на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал официальный представитель министерства Арцрун Ованнисян в соцсети Facebook.

— Ночью обстановка в зоне конфликта Арцаха — Азербайджана была относительно стабильной. Враг сейчас интенсивно стреляет по южному фронту, — написал он.

В пятницу, 9 октября, главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории, что должно было вступить в силу в 12:00 по местному времени 10 октября.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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