Баку заявил о приверженности режиму прекращения огня в Карабахе

Фото: president.az / Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку придерживается режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 12 октября.

По словам азербайджанского лидера, договоренности, которые ранее были достигнуты в Москве, полностью соответствуют интересам Баку. Алиев также отметил важность гуманитарных и политических моментов в этом договоре.

— Московские договоренности по Карабаху полностью отвечают интересам Азербайджана, — сказал он.

Кроме того, президент Азербайджана уточнил, что есть все возможности для того, чтобы перейти к дипломатической фазе урегулирования конфликта в Карабахе. Баку предпочитает мирный путь решения конфликта, однако Азербайджан будет идти до конца в этом вопросе, добавил Ильхам Алиев.

В пятницу, 9 октября, главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории, которая должна была вступить в силу в 12:00 по местному времени 10 октября.

Ранее Армения и Азербайджан сообщили о продолжении обстрелов в Нагорном Карабахе, что является нарушением договоренности о режиме прекращения огня.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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