Лавров оценил соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

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Договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе соблюдается не в полной мере. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 12 октября.

На встрече с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном он сообщил о том, что боевые действия между военными силами Армении и Азербайджана на линии соприкосновения продолжаются, несмотря на достигнутые договоренности.

— Мы провели в этом здании вместе с нашим азербайджанским коллегой, была достигнута важная договоренность по инициативе президента Путина. И мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются, — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД также выразил надежду на то, что контакты России с Ереваном и Баку позволят обеспечить выполнение режима прекращения огня в Карабахе, передает РИА Новости.

В пятницу, 9 октября, главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории, что должно было вступить в силу в 12:00 по местному времени 10 октября.

Ранее Армения и Азербайджан сообщили о продолжении обстрелов в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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