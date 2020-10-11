Посольство Азербайджана осудило Армению за нарушение режима прекращения огня

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Посольство Азербайджана в России призывает международное сообщество принять меры, как так Армения не придерживается достигнутого соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства в воскресенье, 11 октября.

— Азербайджанская сторона решительно осуждает очередные агрессивные действия Армении и призывает международное сообщество предпринять действенные меры по принуждению страны — оккупанта Армении к соблюдению международного права и взятых на себя международных обязательств, — говорится в сообщении.

В пятницу, 9 октября, главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории, что должно было вступить в силу в 12:00 по местному времени.

В посольстве рассказали, что несмотря на это, военные Армении подвергли артиллерийскому обстрелу Агдамский и Тертерский районы Азербайджана, а также попытались атаковать направления Гадрута и Джебраила.

Также была обстреляна машина скорой помощи, которая собирала тела армянских солдат в Суговушане. В результате этого медик оказался серьезно ранен. Также 11 октября был обстрелян город Гянджа, в итоге пострадали мирные жители.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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