Число погибших при ракетном обстреле Гянджи увеличилось до девяти

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При ракетном обстреле города Гянджа погибли девять человек. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана в воскресенье, 11 октября.

— В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами многоквартирного жилого дома в центре Гянджи погибли девять человек, — передает сообщение ведомства ТАСС.

Ранее пресс-служба МЧС Азербайджана сообщила, что город Гянджа подвергся обстрелу со стороны Армении. По данным спасателей, пять человек погибли и 28 пострадали при обрушении здания после попадания в него ракеты противника.

После этого Армения опровергла информацию об обстреле города Гянджа.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории.

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