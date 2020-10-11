Алиев заявил о готовности незамедлительно начать переговоры с Ереваном по Карабаху

Фото: president.az /Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по Нагорному Карабаху. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 11 октября.

Он отметил, что заявление по итогам московских переговоров предполагает вывод армянских сил из зоны действия конфликта.

— Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, ее графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно, — цитирует Алиева РБК.

В пятницу, 9 октября, главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории, что должно было вступить в силу в 12:00 по местному времени.

Армения и Азербайджан обменялись взаимными обвинениями в несоблюдении договоренности. Стороны на встрече также договорились приступить к переговорам с целью достижения мирного урегулирования. Алиев также заявил, что положительно оценивает итоги встречи.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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