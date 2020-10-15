Франция, Германия и Польша напомнили о важности диалога с Россией

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Страны «Веймарского треугольника», в который входит Германия, Франция и Польша, считают важным диалог с Москвой. Об этом говорится в заявлении глав МИД трех стран.

— Мы напоминаем о важности реалистичного и требовательного диалога с властями России, в частности, с целью предотвращения непреднамеренной эскалации и укрепления основанного на правилах миропорядка и европейской безопасности и стабильности, — цитирует заявление ТАСС.

Глава МИД Германии, Франции и Польши призвали Россию расследовать инцидент с Алексеем Навальным. Также они приветствовали введенные в отношении нескольких российских граждан санкции.

В заявлении уточняется, что по отношению к Кремлю нужна твердая позиция «по всем вопросам, которые представляют угрозу миру на европейском континенте». Страны «Веймарского треугольника» также осудили насилие в Белоруссии и призвали ЕС экономически поддержать республику.

В четверг, 15 октября, ЕС ввел персональные санкции против ряда российских чиновников из-за инцидента с Навальным. Под ограничения попали: директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также рестрикции распространились на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

В России действия Евросоюза посчитали неприемлемыми и даже допустили разрыв отношений.

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