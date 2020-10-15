МИД: Москва отреагирует на санкции ЕС по Навальному

Фото: facebook.com/МИД России

Санкции Евросоюза по Алексею Навальному не останутся без ответа со стороны Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В очередной раз призываем ЕС вернуться в международно-правовое русло, перестать делить государства на достойные и недостойные статуса геополитического партнёра и сделать выбор в пользу стабильного и поступательного взаимодействия, а не обострения конфронтации, — цитирует Захарову РИА Новости

В МИД добавили, что перекладывание Евросоюзом ответственности за ситуацию с Навальным на Россию станет «лакмусовой бумажкой» для отношений. А разъяснения ЕС по санкциям не выдерживают критики. Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что они находятся на грани абсурда.

В четверг, 15 октября, ЕС ввел персональные санкции против ряда российских чиновников из-за инцидента с Навальным. Под ограничения попали: директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также рестрикции распространились на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

В России действия Евросоюза посчитали неприемлемыми и даже допустили разрыв отношений.

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