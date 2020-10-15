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МИД: Москва отреагирует на санкции ЕС по Навальному
Фото: facebook.com/МИД России

МИД: Москва отреагирует на санкции ЕС по Навальному

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Санкции Евросоюза по Алексею Навальному не останутся без ответа со стороны Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В очередной раз призываем ЕС вернуться в международно-правовое русло, перестать делить государства на достойные и недостойные статуса геополитического партнёра и сделать выбор в пользу стабильного и поступательного взаимодействия, а не обострения конфронтации, — цитирует Захарову РИА Новости

В МИД добавили, что перекладывание Евросоюзом ответственности за ситуацию с Навальным на Россию станет «лакмусовой бумажкой» для отношений. А разъяснения ЕС по санкциям не выдерживают критики. Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что они находятся на грани абсурда.

В четверг, 15 октября, ЕС ввел персональные санкции против ряда российских чиновников из-за инцидента с Навальным. Под ограничения попали: директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также рестрикции распространились на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

В России действия Евросоюза посчитали неприемлемыми и даже допустили разрыв отношений.

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