В Кремле заявили, что Евросоюз сознательно вредит отношениям с Россией

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Очередные санкции Европейского союза против России свидетельствуют о его попытках намеренно испортить отношения с РФ. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил рестрикции, введенные ЕС после инцидента с Алексеем Навальным.

— Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Он убежден, что Евросоюз поступает таким образом сознательно.

В четверг, 15 октября, ЕС ввел персональные санкции против ряда российских чиновников из-за инцидента с Навальным. Под ограничения попали: директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также рестрикции распространились на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

В России действия Евросоюза посчитали неприемлемыми и даже допустили разрыв отношений.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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