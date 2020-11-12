Москва ввела ответные санкции против представителей руководящих структур ФРГ и Франции

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Российская Федерация вводит зеркальные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 12 ноября, в интервью российским и иностранным СМИ.

По его словам, рестрикции уже приняты, о чем российская сторона скоро сообщит германским и французским коллегам.

— Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции, — пояснил Лавров.

Он добавил, что РФ не может исключать версии об отравлении Навального веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite, передает ТАСС.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию. В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

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