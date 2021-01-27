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МИД РФ прокомментировал действия Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным
Фото: European Union 2014 / European Parliament

МИД РФ прокомментировал действия Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Ситуация с блогером Алексеем Навальным поставила под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего диалога России с Евросоюзом. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ в среду, 27 января.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году отношения России и Евросоюза претерпели серьезный откат. ЕС продолжил вводить санкции, «подвергая россиян и бизнес противоправным ограничениям». Помимо этого, Евросоюз вмешивался в дела Белоруссии, уточнили в МИД РФ.

— Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым отравлением Алексея Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом, — передает сообщение РИА Новости.

ЕС в октябре 2020 года ввел санкции в отношении шести граждан России и научного института в связи с «отравлением» Алексея Навального.

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