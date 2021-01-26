Кремль: Любые решения в отношении Навального может принять только суд
Объявить блогера Алексея Навального виновным может только суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 26 января.
— Объявить любого гражданина России виновным может только суд. Мы знаем, что Навальный уже неоднократно объявлялся виновным в преступлениях по российским законам, — сказал Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что любые решения в отношении блогера может принимать только суд, это не является прерогативой Кремля, передает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «расследование» Алексея Навального монтажом и компиляцией.
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