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Кремль: Любые решения в отношении Навального может принять только суд
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кремль: Любые решения в отношении Навального может принять только суд

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Объявить блогера Алексея Навального виновным может только суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 26 января.

— Объявить любого гражданина России виновным может только суд. Мы знаем, что Навальный уже неоднократно объявлялся виновным в преступлениях по российским законам, — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что любые решения в отношении блогера может принимать только суд, это не является прерогативой Кремля, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «расследование» Алексея Навального монтажом и компиляцией.

Читайте также: Президент России прокомментировал «расследование» блогера Навального о его дворце

Дмитрий ПесковсудКремль
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