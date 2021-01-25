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Президент России прокомментировал «расследование блогера Навального о его дворце»
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Президент России прокомментировал «расследование блогера Навального о его дворце»

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 25 января, на встрече со студентами российских вузов прокомментировал «расследование» блогера Алексея Навального про якобы его дворец в Геленджике.

— Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент РФ рассказал, что из упомянутых в видео людей кого-то знает, кого-то не знает, среди них есть и приятели, и бывшие коллеги.

— Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще, просто никогда не видел в глаза, не знаком с ними, — подчеркнул Путин.

Он добавил, что не смотрел это «расследование». По словам президента, у него нет на это времени.

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