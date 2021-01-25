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Владимир Путин заявил, что не смотрел «расследование Навального про его дворец»
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин заявил, что не смотрел «расследование Навального про его дворец»

Юлия Ямпольская

Общество

Президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел «расследование блогера Алексея Навального про его дворец» в Геленджике. Об этом в понедельник, 25 января, он сообщил во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Так, один из студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов спросил российского лидера об опубликованном на YouTube фильме о том, что у Путина якобы есть дворец в Геленджике.

На вопрос о том, правда ли это, президент ответил, что у него не было времени посмотреть «расследование».

— Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли, — цитирует главу государства РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что это муссировалось давно, но на данный момент представился удобный случай, чтобы «промыть мозги» гражданам.

— Эта информация уже муссируется на протяжении более чем десяти лет. Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет — фильмы какие-то там, видеопрограммы, — ответил Владимир Путин.

Ранее глава государства заявил, что «расследование» Навального является монтажом и компиляцией.

Читайте также: Путин прокомментировал «расследование блогера Навального про его дворец»

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