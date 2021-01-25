Владимир Путин заявил, что не смотрел «расследование Навального про его дворец»

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел «расследование блогера Алексея Навального про его дворец» в Геленджике. Об этом в понедельник, 25 января, он сообщил во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Так, один из студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов спросил российского лидера об опубликованном на YouTube фильме о том, что у Путина якобы есть дворец в Геленджике.

На вопрос о том, правда ли это, президент ответил, что у него не было времени посмотреть «расследование».

— Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли, — цитирует главу государства РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что это муссировалось давно, но на данный момент представился удобный случай, чтобы «промыть мозги» гражданам.

— Эта информация уже муссируется на протяжении более чем десяти лет. Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет — фильмы какие-то там, видеопрограммы, — ответил Владимир Путин.

Ранее глава государства заявил, что «расследование» Навального является монтажом и компиляцией.

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