Владимир Путин назвал расследование Навального монтажом

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что «расследование» Алексея Навального является монтажом и компиляцией. Об этом президент рассказал во время онлайн-встречи ко Дню российского студенчества.

Во время конференции студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов спросил у Владимира Путина о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит главе государства. Ранее подобная информация была опубликована в виде расследования на платформе YouTube.

Президент опроверг данные, ссылаясь на часть расследования, где приведена его фотография из бассейна дворца. По словам Путина, снимок его плавания в стиле баттерфляй был сделан еще в 2016 году на реке Енисей. А в бассейн фигура главы государства была вставлена при помощи монтажа.

— Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще, — отметил Владимир Путин.

Он добавил, что не смотрел полностью расследование Навального, так как у него нет лишнего свободного времени. Глава государства видел лишь нарезку из видеофрагментов, которые показали ему помощники, сообщает РИА Новости.

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