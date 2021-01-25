Путин поблагодарил власти Москвы за работу по борьбе с коронавирусом

Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил благодарность столичной власти за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Слова благодарности президент произнес на встрече со студентами вузов в понедельник, 25 января.

По словам главы государства, в Москве число инфицированных снижается, передает РИА Новости.

— Московским властям спасибо большое, их усилия не проходят даром: в Москве ситуация (с COVID-19 — прим. «ВМ») уравнивается, — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России.

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