Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса в Москве пошла на спад

Фото: АГН «Москва»

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пандемия COVID-19 пошла на спад, ограничения постепенно снимаются. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что на данный момент горожанам обеспечивают полную доступность диагностики и поликлинического лечения, амбулаторного, скорой помощи и ковидных госпиталей. Сергей Собянин отметил, что в городе остались минимальные ограничения по сравнению с тем, что происходит в европейских странах.

Отмечается, что в период первой волны заболеваемости коронавирусом весной — летом 2020 года в столичные больницы и поликлиники пришли более восьми тысяч студентов и ординаторов. Осенью и зимой, в период повторного роста заболеваемости, их количество выросло до 11 тысяч человек, включая 4829 студентов вузов, 1200 ординаторов, 4581 студента колледжей. Также 715 студентов-медиков оказывали помощь как волонтеры.

На данный момент в медицинских учреждениях Москвы работают около четырех тысяч студентов и ординаторов. Большинство из них пришли работать в городские поликлиники, нагрузка на которые в период пандемии многократно возросла.

Студенты старших курсов работают или проходят практику в медицинских учреждениях на должностях медсестер или администраторов, в том числе в амбулаторных КТ-центрах. Помимо этого, второй большой отряд студентов и ординаторов работает в «красных зонах» коронавирусных стационаров в качестве медсестер и младшего медперсонала.

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