Путин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.
По его словам, ситуация с COVID-19 стабилизируется. А это в свою очередь дает возможность аккуратно снимать введенные из-за пандемии ограничения, уточнил глава государства на встрече со студентами в понедельник, 25 января.
— В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел, — цитирует президента РИА Новости.
Владимир Путин отметил, что суточный прирост пациентов с коронавирусом постепенно снижается.
Ранее глава государства поблагодарил власти столицы за борьбу с коронавирусом.
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