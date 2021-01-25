Путин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.

По его словам, ситуация с COVID-19 стабилизируется. А это в свою очередь дает возможность аккуратно снимать введенные из-за пандемии ограничения, уточнил глава государства на встрече со студентами в понедельник, 25 января.

— В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел, — цитирует президента РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что суточный прирост пациентов с коронавирусом постепенно снижается.

Ранее глава государства поблагодарил власти столицы за борьбу с коронавирусом.

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