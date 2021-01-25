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Путин: Российская вакцина от коронавируса зарегистрирована уже в 13 странах
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин: Российская вакцина от коронавируса зарегистрирована уже в 13 странах

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже была зарегистрирована в 13 странах. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в понедельник, 25 января.

Глава государства отметил, что Россия обладает «известными эффективными вакцинами».

— Они в 13 странах уже зарегистрированы, — сказал российский лидер во время встречи со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества.

Владимир Путин также добавил, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется, передает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

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