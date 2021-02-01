Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Спикер Госдумы назвал условие для диалога России и США
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы назвал условие для диалога России и США

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Россия открыта к диалогу с США и американскими парламентариями, но при условии взаимного уважения и без политики двойных стандартов. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, дальнейший диалог между двумя странами во многом зависит от того,готов ли к такой форме взаимодействия Конгресс США.

Также Володин обратил внимание на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мир «нуждается в руководящей роли США». Он отметил, что пока со стороны Штатов звучат подобные высказывания, это перечеркивает взаимоуважение, которое необходимо для развития двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Володин допустил введение наказания за призывы к санкциям против граждан РФ

Вячеслав ВолодинРоссияСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Все мнения
О проекте