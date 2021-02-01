Спикер Госдумы назвал условие для диалога России и США

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия открыта к диалогу с США и американскими парламентариями, но при условии взаимного уважения и без политики двойных стандартов. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, дальнейший диалог между двумя странами во многом зависит от того,готов ли к такой форме взаимодействия Конгресс США.

Также Володин обратил внимание на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мир «нуждается в руководящей роли США». Он отметил, что пока со стороны Штатов звучат подобные высказывания, это перечеркивает взаимоуважение, которое необходимо для развития двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.

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