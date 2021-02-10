Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ГД приняла в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги
Фото: pixabay

ГД приняла в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги

Кирилл Николаев

Животные

Депутаты Государственной думы в среду, 10 февраля, в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект о запрете изымать домашних животных у граждан за долги. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон фактически определил, что животное не является «вещью», а является живым существом, которое испытывает позитивные и негативные эмоции. По мнению депутатов Госдумы, негативные последствия изъятия животных наступают и для самих граждан, так как, по статистике, более 80 процентов россиян считают домашних животных членами семьи.

Ранее Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников.

Читайте также: Госдума одобрила введение временных удостоверений для лиц без гражданства

Госдумапроектживотные
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Все мнения
О проекте