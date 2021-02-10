ГД приняла в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги

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Депутаты Государственной думы в среду, 10 февраля, в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект о запрете изымать домашних животных у граждан за долги. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон фактически определил, что животное не является «вещью», а является живым существом, которое испытывает позитивные и негативные эмоции. По мнению депутатов Госдумы, негативные последствия изъятия животных наступают и для самих граждан, так как, по статистике, более 80 процентов россиян считают домашних животных членами семьи.

Ранее Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников.

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