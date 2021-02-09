Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников

Кирилл Николаев

Транспорт

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, согласно которым запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших 16-летнего возраста и передвигающихся без сопровождения родителей.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, несовершеннолетнего ребенка недопустимо высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии.

— Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей, — цитирует Володина агентство городских новостей «Москва».

Ранее Володин рассказал, что ежегодный отчет правительства в Госдуме планируется в апреле.

Читайте также: Спикер Госдумы назвал условие для диалога России и США

транспортГосдумапроект
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Все мнения
О проекте