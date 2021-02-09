Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, согласно которым запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших 16-летнего возраста и передвигающихся без сопровождения родителей.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, несовершеннолетнего ребенка недопустимо высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии.

— Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей, — цитирует Володина агентство городских новостей «Москва».

Ранее Володин рассказал, что ежегодный отчет правительства в Госдуме планируется в апреле.

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