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Госдума отклонила законопроект об ограничении рекламы в кинотеатрах
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Госдума отклонила законопроект об ограничении рекламы в кинотеатрах

Кирилл Николаев

Общество

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который ограничивает десятью минутами рекламу перед показом фильма в кинотеатрах. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает РИА Новости.

Документ был внесен Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Он предусматривал, что реклама перед началом киносеанса не должна превышать десяти минут. Кроме того, запрещалась демонстрация рекламы после установленного времени начала кино- или видеосеанса.

Против принятия законопроекта выступили правительство России и профильный комитет Госдумы по экономической политике. В причинах отказа отмечено отсутствие обоснования для предлагаемого ограничения рекламы. Внесение подобного изменения также может повлечь снижение доходов прокатчиков и кинотеатров. Это приведет к сокращению налоговых поступлений и увеличению стоимости билетов, сообщает РИА Новости.

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