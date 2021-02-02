Новый штамм коронавируса выявили во Вьетнаме
Врачи во Вьетнаме выявили новый штамм коронавирусной инфекции. По словам медиков, новая разновидность SARS-CoV-2 схожа с той, что была обнаружена в Великобритании.
Вьетнамские врачи выявили мутацию коронавируса во время тестирования.
— Штамм вируса линейки В 1.1.7, впервые обнаруженной в Великобритании, найден во время массового тестирования в связи с новой вспышкой заболевания в провинциях Хайзыонг и Куангнинь, — говорится в заявлении врачей.
Ранее во Вьетнаме нашли вариант коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, сообщает ФАН.
Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного.
Новый штамм вируса в ЮАР был идентифицирован в конце 2020 года. Главный эпидемиолог страны Салим Абдула Карим уточнил, что этот штамм оказался наиболее заразным, чем другие виды мутаций вируса.
Также новая мутация коронавируса была выявлена специалистами научного центра в Японии. Ученые сообщили, что этот штамм отличается от тех, что распространяются в Британии или ЮАР.
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