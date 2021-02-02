Инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по COVID-19

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Россия подходит к рубежу, после которого в крупных городах будет наблюдаться только снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский во вторник, 2 февраля.

Роспотребнадзор в ноябре 2020 года сообщил, что более чем у половины россиян уже есть иммунитет к коронавирусу, напомнил инфекционист.

— За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, еще выросло, и вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам, — сказал специалист.

Сергей Вознесенский добавил, что благодаря таким данным можно проследить позитивную динамику в ситуации с коронавирусом. Врач заявил, что Россия уже вышла на плато и идет по нисходящей в случае с заболеваемостью COVID-19, передает РИА Новости.

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