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В Москве от COVID-19 за сутки вылечились 5012 пациентов
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Москве от COVID-19 за сутки вылечились 5012 пациентов

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за последние 24 часа от коронавируса вылечились еще 5012 пациентов. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что количество выздоровевших с начала пандемии увеличилось до 824 623.

В Москве от COVID-19 за сутки вылечились 5012 пациентовФото: Оперштаб

За минувшие сутки в Москве выявили 1701 случай коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число выявленных случаев выросло до 933 810.

В России за последние 24 часа выявили 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9,6 процента не имели клинических проявлений болезни.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Лариса Ткаченко рассказала, что осложнения после коронавируса могут проявляться даже после отрицательных тестов на COVID-19.

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