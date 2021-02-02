В Москве от COVID-19 за сутки вылечились 5012 пациентов
В столице за последние 24 часа от коронавируса вылечились еще 5012 пациентов. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Уточняется, что количество выздоровевших с начала пандемии увеличилось до 824 623.
За минувшие сутки в Москве выявили 1701 случай коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число выявленных случаев выросло до 933 810.
В России за последние 24 часа выявили 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9,6 процента не имели клинических проявлений болезни.
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Лариса Ткаченко рассказала, что осложнения после коронавируса могут проявляться даже после отрицательных тестов на COVID-19.
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