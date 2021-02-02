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В Москве за сутки выявили 1701 случай коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве за сутки выявили 1701 случай коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

За минувшие сутки в столице выявили 1701 случай коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что общее число выявленных случаев в Москве выросло до 933 810.

В России за последние 24 часа выявили 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 539 летальных исходов. За сутки в РФ полностью вылечилось 22 372 человека.

Ранее сообщалось, что около 175 тысяч жителей столицы старше 60 лет сделали прививку от коронавируса.

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