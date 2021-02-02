Коронавирус выявили у 16 643 человек в России за сутки

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки выявлено 16 643 новых случая коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф во вторник, 2 февраля.

Случаи коронавируса выявили в 85 регионах страны. Из них 9,6 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние сутки скончались 539 человек, вылечились — 22 372.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Москве — 1701.

В России за все время пандемии зафиксировали 3 884 730 случаев COVID-19. В стране от коронавируса скончались 74 158 человек, вылечились от инфекции 3 340 545 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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