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Запись на вакцинацию от коронавируса работает в штатном режиме во всех регионах РФ
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Запись на вакцинацию от коронавируса работает в штатном режиме во всех регионах РФ

Виктория Родимкина

Здоровье

Запись на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг в большинстве регионов России работает в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры РФ Олег Качанов во вторник, 2 февраля.

Специальная форма записи на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг запущена 31 января для жителей всех регионов страны.

— Для регионов, своевременно выполнивших работы по настройке региональных систем в сфере здравоохранения, запись граждан на вакцинацию происходит в предоставленные медицинскими организациями доступные интервалы времени, — заявил Олег Качанов.

Он отметил, что в большинстве регионов работает также и запись в лист ожидания. Донастройка системы происходит в некоторых регионах страны, а том числе в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 102,5 миллиона.

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