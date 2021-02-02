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В Роспотребнадзоре оценили шансы выйти на нулевую заболеваемость COVID-19
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Роспотребнадзоре оценили шансы выйти на нулевую заболеваемость COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России, возможно, не будет в конечном счете сведена к абсолютному нулю. Такое предположение высказала во вторник, 2 февраля, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как пояснила эксперт, нулевых показателей заболеваемости коронавирусом можно не достичь в том случае, если COVID-19 сохранится в нашей популяции эндемичной сезонной инфекции, подобно другим респираторным вирусным инфекциям.

При этом коронавирус утратит пандемический потенциал, подчеркнула Пшеничная, однако полностью не исчезнет.

Чтобы перевести вирус из активной циркуляции в сезонную, необходимо, чтобы у значительной части населения появились антитела к возбудителю инфекции, пояснила представитель Роспотребнадзора. В связи с этим важно пройти вакцинацию против COVID-19.

– Но говорить что-то определенное на этот счет пока преждевременно. <...> В конце текущего года, полагаю, можно будет уже сказать что-то определенное по этому поводу, – цитирует Пшеничную ТАСС.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире было выявлено 444 580 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в мире было зафиксировано 102 584 351 случаев инфицирования коронавирусом.

Количество летальных исходов за последние 24 часа составило 10 885, с начала пандемии — 2 222 647.

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