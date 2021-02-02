Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 102,58 миллиона

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире было выявлено 444 580 новых случаев коронавирусной инфекции.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в мире было зафиксировано 102 584 351 случаев инфицирования коронавирусом.

Количество летальных исходов за последние 24 часа составило 10 885, с начала пандемии — 2 222 647.

Среди отдельных государств первое место по количеству инфицированных COVID-19 остается за США (25 817 939). Затем идут (10 746 183), Бразилия (9 176 975), Россия (3 868 087), Великобритания (3 817 180), Франция (3 145 586), Испания (2 705 001), Италия (2 553 032), Турция (2 477 463), Германия (2 221 971), Колумбия (2 086 806) и Аргентина (1 922 264), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение коронавирусной инфекции, в том числе с учетом появления новых штаммов, можно контролировать, если продолжать соблюдать меры предосторожности.

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