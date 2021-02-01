Путин наградил главу ЦОДД Москвы за борьбу с распространением COVID-19

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Глава Центра организации дорожного движения Москвы Михаил Кизлык получил награду от президента России Владимира Путина за работу по предотвращению распространения COVID-19. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, глава государства наградил двух заместителей руководителя центра: Александра Ходакова и Дмитрия Горшкова.

— За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции объявить благодарность президента Российской Федерации Кизлыку Михаилу Александровичу, — говорится в документе.

Заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Максим Алексашкин также был награжден Путиным за работу по борьбе с коронавирусом.

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