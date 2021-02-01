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Путин подписал указ о единовременных выплатах некоторым гражданам за работу с COVID-19
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Путин подписал указ о единовременных выплатах некоторым гражданам за работу с COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах для некоторых категорий граждан за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ в понедельник, 1 февраля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, выплаты получат медицинские работники из числа военнослужащих, сотрудники федеральной противопожарной службы, работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы России, а также сотрудники войск национальной гвардии РФ. Размер выплаты составит 68 811 рублей.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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