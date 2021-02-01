Кабмин выделил 68,5 миллиарда рублей для сбалансированности бюджета ФСС 

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Правительство Российской Федерации выделило 68,5 миллиарда рублей для сбалансированности бюджета Фонда социального страхования (ФСС). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства выделяются Министерству финансов России из Резервного фонда правительства РФ. Они предоставляются из-за введения в 2020 году ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции.

Ранее правительство России поддержало законопроект о запрете звуковой рекламы на жилых домах.

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