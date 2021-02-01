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Кабмин выделил 68,5 миллиарда рублей для сбалансированности бюджета ФСС 
Фото: moscow-live.ru

Кабмин выделил 68,5 миллиарда рублей для сбалансированности бюджета ФСС 

Кирилл Николаев

Общество

Правительство Российской Федерации выделило 68,5 миллиарда рублей для сбалансированности бюджета Фонда социального страхования (ФСС). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства выделяются Министерству финансов России из Резервного фонда правительства РФ. Они предоставляются из-за введения в 2020 году ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции.

Ранее правительство России поддержало законопроект о запрете звуковой рекламы на жилых домах.

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