Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Проект по защите прав человека в цифровом пространстве разработают в России
Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Проект по защите прав человека в цифровом пространстве разработают в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент РФ Владимир Путин поручил создать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 1 февраля.

В частности, там сообщается, что Владимир Путин поручил правительству России и Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект, который имел бы четкую концепцию защиты прав человека в цифровом пространстве.

В проекте также должны быть предложения по повышению уровня цифровой грамотности россиян, а также их обучению навыкам информационной безопасности.

Доклад необходимо подготовить до 1 августа 2021 года, говорится на сайте.

Читайте также: Путин поручил установить доптребования к иностранным IT-компаниям

интернетпоручение президентаВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Все мнения
О проекте