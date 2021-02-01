Проект по защите прав человека в цифровом пространстве разработают в России

Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил создать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 1 февраля.

В частности, там сообщается, что Владимир Путин поручил правительству России и Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект, который имел бы четкую концепцию защиты прав человека в цифровом пространстве.

В проекте также должны быть предложения по повышению уровня цифровой грамотности россиян, а также их обучению навыкам информационной безопасности.

Доклад необходимо подготовить до 1 августа 2021 года, говорится на сайте.

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