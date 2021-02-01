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Путин поручил установить доптребования к иностранным IT-компаниям
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Путин поручил установить доптребования к иностранным IT-компаниям

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным IT-компаниям, в частности, по открытию их представительства на территории РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 1 февраля.

Уточняется, что поручением займутся администрация президента и правительство РФ. Им предстоит до 1 августа 2021 года установить требования к компаниям, которые осуществляют деятельность в российском сегменте интернета.

На заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года, Владимира Путина попросили инициировать подготовку нормативных актов, которые обязали бы интернет-платформы проходить регистрацию в качестве субъектов в российском правовом поле.

Российский лидер сообщил, что в стране нужно совершенствовать правовую базу в этой сфере.

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