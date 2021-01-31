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Песков заявил, что в «давосской речи» Путина не было конфронтации и предостережения
Фото: Администрация президента РФ

Песков заявил, что в «давосской речи» Путина не было конфронтации и предостережения

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Во время выступления на форуме в Давосе президент России Владимир Путин пытался «докричаться до здравого смысла политиков» без намеков на конфронтацию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля отметил, что российский президент глубоко проанализировал ситуацию в мире и смог сформулировать проблемы, которые необходимо решать. До этого ни один мировой лидер не выступал с подобным анализом, отметил Песков.

— Это так же, как «мюнхенскую речь» президента восприняли в штыки, восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле — нет.Нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения, — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Песков также ответил на вопрос, ждет ли Москва реакции на речь Владимира Путина от иностранных партнеров. По словам пресс-секретаря, «имеющий уши услышит» ту информацию, которую доносил глава государства на форуме.

Читайте также: Старый мир и новая война: о чем говорил Путин на форуме в Давосе

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