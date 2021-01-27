Старый мир и новая война: о чем говорил Путин на форуме в Давосе

Фото: Администрация президента РФ

В среду, 27 января, президент РФ Владимир Путин выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это было первое в 2021 году участие российского лидера в крупном международном мероприятии, хотя оно и проводилось в онлайн-формате из-за коронавируса. Путину дали полчаса, и за это время он успел сказать о многом, а о чем конкретно — в материале «Вечерней Москвы».

Откат в прошлое и новый мир

Первое, с чего начал глава государства, — оценка ситуации в мире. Он назвал происходящее сейчас беспрецедентным, но уточнил, что некоторые эксперты, мнение которых он уважает, «сравнивают текущую ситуацию с тридцатыми годами прошлого века».

Огромную роль в ухудшении общей атмосферы сыграла пандемия COVID-19, которая, по словам Путина, стала серьезным вызовом для всего человечества. Она не только ускорила изменения структуры миропорядка, но и обострила накопившиеся проблемы, дисбалансы. В этой связи для противостояния глобальной угрозе мир не может оставаться однополярным, считает президент.

— Подобная монополия по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости нашей цивилизации, — подчеркнул он.

Новая война и старые ценности

Путин также обратил внимание, что на фоне распространения ковида отношения между странами обострились, хотя они еще не успели накалиться до «горячего» конфликта, как, например, было во Второй мировой войне.

— Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось, — добавил он.

По его мнению, по-прежнему сохраняется риск начала «борьбы всех против всех», что может обернуться разрушением традиционных ценностей и базовых свобод. Это, в свою очередь, навредит демографии, тем самым поставив под угрозу «целые цивилизационные и культурные материки». В результате цивилизация может погибнуть, предупредил российский лидер.

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Ядерное разоружение и любовь с Европой

Президент не забыл упомянуть и о недавнем дипломатическом успехе: Россия и США договорились продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3). Путин полагает, что это шаг в верном направлении, хотя противоречия между сторонами остаются. В этой связи глава государства напомнил, что в XX веке подобные разногласия решить не удалось, что привело ко Второй мировой войне.

Помимо этого, глава государства выступил за честный и взаимный диалог с Европой. Только в этом случае, а также при «избавлении от фобий прошлого» Москве и ЕС удастся наладить «любовь».

«Золотой миллиард» и технологические гиганты

Среди прочего, российский лидер поговорил о развитии экономики будущего. Он отметил, что мир не может строить ее таким образом, чтобы она «работала на миллион человек и даже на «золотой миллиард». Это было бы деструктивным. Более того, с учетом новых реалий теперь нельзя и решать экономические проблемы за счет стимулирующей макроэкономической политики. По мнению Путина, ресурсы таких механизмов себя исчерпали.

Наконец, президент оценил влияние технологических гигантов и сравнил их с реальной политической властью.

— Это уже не просто гиганты какие-то экономические — по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государствами, — заключил Путин.

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