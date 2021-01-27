Президент России заявил, что борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Борьба с пандемией коронавируса в мире должна быть совместной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 27 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов, чтобы понять, почему и как происходят мутации, например, коронавируса, чем отличаются друг от друга разные штаммы, — сказал российский лидер.

Он также призвал координировать усилия в мире для повышения доступности вакцины от коронавируса. В частности, уточнил президент, следует оказать помощь африканским странам, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин добавил, что недоступность вакцин от COVID-19 в ряде стран может обернуться общей мировой угрозой.

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