Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин: Международное сообщество должно оказать помощь Нагорному Карабаху
Фото: пресс-служба президента РФ

Путин: Международное сообщество должно оказать помощь Нагорному Карабаху

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал международное сообщество оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху.

— Перед международным сообществом и, несомненно, перед странами, участвовавшими в разрешении конфликта, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем (в Нагорном Карабахе — прим. «ВМ»), — сказал российский лидер.

Он отметил, что в регионе есть много проблем, связанных с возвращением беженцев и восстановлением разрушенной инфраструктуры. Также в Карабахе следует провести работу по защите и восстановлению памятников истории, религии и культуры.

Владимир Путин сообщил, что Россия предприняла активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в Карабахе. Президент также заявил, что Москва старалась следовать договоренностям, которые были достигнуты в Минской группе ОБСЕ, передает РИА Новости.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Российские миротворцы помогли вернуться в Карабах более 50,6 тысячи беженцам

зарубежные страныВладимир ПутинНагорный Карабах
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Все мнения
О проекте