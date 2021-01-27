Путин: Международное сообщество должно оказать помощь Нагорному Карабаху

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал международное сообщество оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху.

— Перед международным сообществом и, несомненно, перед странами, участвовавшими в разрешении конфликта, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем (в Нагорном Карабахе — прим. «ВМ»), — сказал российский лидер.

Он отметил, что в регионе есть много проблем, связанных с возвращением беженцев и восстановлением разрушенной инфраструктуры. Также в Карабахе следует провести работу по защите и восстановлению памятников истории, религии и культуры.

Владимир Путин сообщил, что Россия предприняла активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в Карабахе. Президент также заявил, что Москва старалась следовать договоренностям, которые были достигнуты в Минской группе ОБСЕ, передает РИА Новости.

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