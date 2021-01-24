Российские миротворцы помогли вернуться в Карабах более 50,6 тысячи беженцам

Фото: mil.ru / Минобороны России

Более 50,6 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с помощью российских миротворцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в воскресенье, 24 января.

За минувшие сутки в сопровождении миротворцев 137 человек приехали из Еревана в Степанакерт, передает ТАСС.

— Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 658 человек, — уточнили в сообщении.

Напомним, миротворцы из России находятся в Карабахе в соответствии с договоренностями, которые были зафиксированы 9 ноября 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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