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Минздрав Армении: За время конфликта в Нагорном Карабахе погибло 3330 человек
Фото: twitter.com/ArtsakhOmbuds

Минздрав Армении: За время конфликта в Нагорном Карабахе погибло 3330 человек

Ксения Монахова

В мире

Пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян подтвердила гибель 3330 человек во время эскалации в Нагорном Карабахе в период с 27 сентября по 9 ноября. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— По состоянию на 1 января на медосмотр установлено 3330 органов. 1441 образец взят с начала войны за идентификацию и распознавание тел и роста. По состоянию на 1 января 871 образец тел находится на стадии исследования, — написала Алина Никогосян.

По словам пресс-секретаря, на данный момент в результате судебных исследований выявлено 436 тел, среди них 66 за последние 10 дней.

— Специалисты судебно-медицинского центра Минздрава продолжают исследования и идентификацию без отдыха, — заключила Никогосян.

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