Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 840 беженцев вернулись за сутки в Нагорный Карабах
Фото: mil.ru / Минобороны России

Более 840 беженцев вернулись за сутки в Нагорный Карабах

Кирилл Николаев

Внешняя политика

За сутки в Нагорный Карабах вернулись 842 беженца. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение беженцев из Армении в Нагорный Карабах. Всего с 14 ноября в свои дома в регионе вернулись 45 923 человека.

На данный момент российские миротворцы разминировали 122,7 километра дорог и обезвредили 12 459 взрывоопасных предметов.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Армения сообщила, что не выявила ни одного инцидента с военными Карабаха

Минобороны Россиироссийские военнослужащиеНагорный Карабах
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Все мнения
О проекте