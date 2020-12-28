Более 840 беженцев вернулись за сутки в Нагорный Карабах

Фото: mil.ru / Минобороны России

За сутки в Нагорный Карабах вернулись 842 беженца. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение беженцев из Армении в Нагорный Карабах. Всего с 14 ноября в свои дома в регионе вернулись 45 923 человека.

На данный момент российские миротворцы разминировали 122,7 километра дорог и обезвредили 12 459 взрывоопасных предметов.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Армения сообщила, что не выявила ни одного инцидента с военными Карабаха