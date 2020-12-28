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Армения сообщила, что не выявила ни одного инцидента с военными Карабаха
Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Армения сообщила, что не выявила ни одного инцидента с военными Карабаха

Виктория Родимкина

В мире

Министерство обороны Армении сообщило, что в Карабахе не зафиксировано ни одного инцидента с военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщается в понедельник, 28 декабря.

Ранее СМИ Азербайджана заявили, что около села Тог Гадрутского района были возобновлены военные действия между армянской и азербайджанской сторонами.

В Минобороны Армении напомнили, что село Тог находится под полным контролем азербайджанских военных.

— Армия обороны Арцаха строго соблюдает режим перемирия. Ни одно подразделение на данном участке ни в каких операциях не участвовало. Более того, не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с подразделениями Армии обороны Арцаха, — уточнили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что Армения старается уточнить сведения по этому вопросу, передает РИА Новости.

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